Nordio sul caso Almasri | ' Gli atti smentiscono i giornali riferiamo in Parlamento quando sarà il momento'

Il caso Almasri sta scuotendo l’opinione pubblica, ma il ministro Nordio conferma: gli atti ufficiali smentiscono le ricostruzioni giornalistiche. In un momento delicato come questo, la trasparenza è fondamentale, e il governo si prepara a riferire in Parlamento non appena sarà possibile. Solo così potremo fare chiarezza e rassicurare l’opinione pubblica su una vicenda che richiede risposte chiare e definitive.

"Riferiremo in Parlamento quando sarà il momento, però gli atti che abbiamo smentiscono radicalmente quello che è stato riportato sui giornali". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a proposito del caso Almasri, arrivando alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina, a Roma. embedpost id="2068585" "Noi di Italia Viva siamo stati tra i primi a chiedere chiarezza su questa che è. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nordio sul caso Almasri: "'Gli atti smentiscono i giornali, riferiamo in Parlamento quando sarà il momento'

