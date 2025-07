Charlène e la figlia Gabriella fiori per due principesse

In un'affascinante giornata di gala, Charl232ne e sua figlia Gabriella hanno incantato tutti con la loro eleganza e il tocco floreale che celebra la loro regalità. La principessa Gabriella, contessa di Carladès, ha brillato in un abito a fiori durante l'inaugurazione di luoghi dedicati alla famiglia. Un momento perfetto per mettere in luce l’armonia tra madre e figlia, e il loro stile senza tempo, che continuerà a catturare l’attenzione di tutti.

La principessa Gabriella, in quanto contessa di Carladès, si è recata nell'omonima regione francese insieme al resto della famiglia dove ha inaugurato una serie di luoghi, tra cui una piazza, a lei intitolati. Per l'occasione ha puntato tutto su un romantico abito a fiori, confermando la sintonia stilistica con la mamma.

