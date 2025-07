Calhanoglu-Galatasaray oggi è un no! Con l’Inter si è detto questo – Sky

Il mercato odierno continua a sorprendere, e le ultime indiscrezioni su Hakan Calhanoglu alimentano ulteriormente il mistero. Dopo l'incontro tra il Galatasaray e l'Inter, emerge che il turco resterà a Milano e non si trasferirà in Turchia. Sky Sport 24 analizza tutti i dettagli di questa vicenda, svelando cosa si sono detti le due dirigenze e perché le condizioni per un trasferimento sono ormai sfumate. Ecco il futuro del centrocampista nerazzurro.

Calhanoglu non andrĂ al Galatasaray e rimarrĂ all’Inter. Ieri l’incontro tra le due dirigenze a Milano. Ecco cosa si sono detti. La ricostruzione in merito al futuro del turco. NON CI SONO LE CONDIZIONI – Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ricostruisce la vicenda Hakan Calhanoglu rispetto a quanto successo ieri con l’incontro tra il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, e il club nerazzurro: « Il mercato oggi è così, domani chissĂ . Magari si presentano con un’altra offerta e può cambiare tutto. Il vicepresidente del Galatasaray ha incontrato ieri l’Inter, passaggio di cortesia, per capire le volontĂ del club nerazzurro, che ha risposto: “ci vogliono 30 milioni di euro”. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu-Galatasaray, oggi è un no! Con l’Inter si è detto questo – Sky

In questa notizia si parla di: calhanoglu - galatasaray - inter - detto

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray - L’attesa è finita: Hakan Calhanoglu rimane all’Inter. Dopo settimane di dubbi e rumors sul suo possibile trasferimento al Galatasaray, il centrocampista turco ha deciso di proseguire la sua avventura nerazzurra.

Calhanoglu-Galatasaray, fumata nera. Ecco come l’Inter proverà a ricucire lo strappo Vai su X

Di Marzio: “La telenovela Calhanoglu-Galatasaray finisce oggi. Lui non ha mai chiesto la cessione all’Inter e sarà un giocatore fondamentale per l’anno prossimo”. Vai su Facebook

Inter, Calhanoglu da Istanbul: Se verrò al Galatasaray? Speriamo; Calhanoglu ha fatto una richiesta precisa all'Inter, vuole essere ceduto: Fatemi ritornare a casa; Calhanoglu ha deciso: no a Inzaghi e Premier. Decisiva la moglie, Hakan ha detto all’Inter….

Inter, Calhanoglu rimane a Milano: perché è saltata la trattativa con il Galatasaray - Calhanoglu era entrato nel mirino del Galatasaray, ma l'incontro che si è svolto oggi a Milano tra i dirige ... Secondo msn.com

Inter, Calhanoglu resta (per ora): Ederson in salita, l'Atalanta non fa sconti. Dumfries ha una clausola fino al 31 luglio - Il mercato cambia da un giorno all’altro, ma intanto si complica per l'Inter la situazione legata a Ederson. Si legge su msn.com