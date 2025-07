Maturità 2025 tutti i voti del Liceo Classico | per 18 ragazzi un diploma da 100 anche sette lodi

Un traguardo straordinario per il Liceo Classico Statale “G.B. Morgagni”: 18 ragazzi si sono diplomati con il massimo dei voti, tra cui sette con lode, dimostrando impegno, passione e determinazione. Un risultato che riempie di orgoglio studenti, insegnanti e famiglie, e che conferma la qualità e l’eccellenza di questa scuola. Questi talenti promettono già un futuro brillante e ricco di successi.

Sono 165 gli studenti del Liceo Classico Statale “G.B. Morgagni’ che hanno affrontato l'esame di stato. Sono 18 i 'maturi' che si sono diplomati con il massimo dei voti, sette dei quali con la lode. Si tratta di Marianna Gozzoli, Vanessa Stefania Vornicu, Anna Maria Axente, Noemi Grillini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: voti - liceo - classico - sette

Il liceo Buonarroti testa la valutazione formativa senza voti numerici - Il liceo Buonarroti di Pisa si prepara a rivoluzionare la valutazione scolastica, abbracciando un approccio senza voti numerici.

Marina Duca, studentessa del liceo di Nardò, contesta duramente il comportamento della presidente della commissione dell’esame della maturità, svoltosi nel liceo classico “Galileo Galilei”. La lettera pubblica, sottoscritta anche da diversi compagni che hann Vai su Facebook

Maturità 2025, tutti i voti del Liceo Classico: per 18 ragazzi un diploma da 100, anche sette lodi; Esami di Maturità a Udine: ecco chi sono i bravissimi di Stellini, Bearzi e Don Milani; VOTI MATURITÀ 2023, IN LEGGERO CALO I DIPLOMATI CON LODE.

Liceo “Alpi”, massimo dei voti per 17 diplomati - In 17 hanno ottenuto il massimo dei voti con tanto di lode per Angelica Bubani, Zoe Collini, Luca Colombelli e Lucia Partisani. Lo riporta corrierecesenate.it

Esami di maturità, ecco chi ha preso il massimo dei voti al Linares - Si sono conclusi anche al Liceo Vincenzo Linares gli esami di maturità. Riporta licatanet.it