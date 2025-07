Internazionalizzazione dell’istruzione tecnica e professionale | la Regione Lombardia stanzia 9,2 milioni di euro

La Regione Lombardia fa un passo deciso verso il futuro, investendo 9,2 milioni di euro per potenziare l’internazionalizzazione dell’istruzione tecnica e professionale. Un potente impulso che mira a creare nuove opportunità e a rafforzare la competitività delle nostre eccellenze educative sui mercati globali. Con questa strategia, la regione si impegna a formare giovani pronti a confrontarsi con il mondo. Scopri come questa iniziativa cambierà il volto dell’educazione lombarda nei prossimi anni.

La Giunta regionale lombarda ha approvato tre provvedimenti con l’obiettivo di rafforzare la dimensione internazionale dell’istruzione e formazione professionale. La proposta, presentata dall’assessore Simona Tironi, prevede un investimento complessivo di 9,2 milioni di euro per il biennio 2025-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

