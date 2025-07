A Roma la conferenza per l' Ucraina Abbraccio tra Meloni e Zelensky Tajani | ' Kiev non è sola'

A Roma, al Centro Congressi La Nuvola, si apre la Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina, un evento di portata internazionale con oltre 5.000 partecipanti e rappresentanze da tutto il mondo. Meloni accoglie Zelensky con un caloroso abbraccio, simbolo di solidarietà e unità . Un momento che testimonia l'impegno globale nel sostenere l’Ucraina. La conferenza segna un passo fondamentale verso un futuro di pace e ricostruzione, rafforzando gli impegni tra Italia e Ucraina.

Al via al Centro Congressi La Nuvola di Roma la "Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina" co-organizzata dai governi italiano e ucraino. Sono circa 5.000 i partecipanti, fra cui circa 100 delegazioni governative e 40 di Organizzazioni Internazionali. Meloni accoglie i leader, l'abbraccio con Zelensky Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Roma la conferenza per l'Ucraina. Abbraccio tra Meloni e Zelensky, Tajani: 'Kiev non è sola'

In questa notizia si parla di: abbraccio - zelensky - roma - conferenza

Zelensky a San Pietro, dall’abbraccio a Meloni all’udienza con Papa Leone - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a San Pietro, partecipando alla messa di inizio pontificato di Leone XIV.

UCRAINA - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina - LIVEBLOG. #ANSA Vai su X

Ritrovata in #Ungheria la piccola #Chantal Tonello, rapita dalla madre 13 anni fa. L’abbraccio col padre Andrea che non aveva mai smesso di cercarla.... Vai su Facebook

A Roma la conferenza per l'Ucraina. Tajani: 'Kiev non è sola'; Ucraina, a Roma la conferenza sulla ricostruzione. Meloni accoglie i leader, l'abbraccio con Zelensky; Roma, al via la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina. Meloni accoglie von der Leyen e Merz, poi Zelensky.

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito' - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Da ansa.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina, Meloni: 'Immaginiamo un Paese libero e ricostruito. Impegni per oltre 10 miliardi' - Tajani: 'Mandiamo il messaggio che Kiev non è sola. Lo riporta ansa.it