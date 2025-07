Francesca Albanese Castellone M5S | Sanzioni USA tentativo di silenziare la verità il governo italiano difenda chi lotta per i diritti umani

Francesca Albanese, vicepresidente del Senato e resistente voce di Gaza, si trova al centro di un acceso dibattito internazionale. Le sanzioni USA sembrano mirare a silenziare la verità sui diritti umani, mentre l’Italia ha il dovere di difendere chi si batte per la giustizia. Mariolina Castellone del M5S si schiera con fermezza: il suo lavoro è stato essenziale per mantenere aperto un varco di luce in un’epoca di silenzio e indifferenza.

La vicepresidente del Senato: “L’operato di Francesca Albanese ha dato voce a Gaza. Le sanzioni USA tentativo di silenziare la veritĂ , l’Italia intervenga”. “ Massima vicinanza alla relatrice ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese. ” così sui social la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S). “I l suo lavoro in questi mesi è stato fondamentale per evitare che su Gaza cadesse una cappa di indifferenza e di silenzio. Il suo sguardo sempre attento e coraggioso ci ha reso orgogliosi del suo operato. Le sanzioni a lei imposte dagli Stati Uniti sono inaccettabili e appaiono come il vergognoso tentativo di silenziare la veritĂ . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

