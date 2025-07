Gaza colonne di fumo dalla Striscia | le immagini degli attacchi

Le colonne di fumo che solcano il cielo di Gaza raccontano un dramma in atto, mentre gli attacchi israeliani si intensificano e le immagini di devastazione riempiono le notizie. La tensione cresce e la corsa per un cessate il fuoco diventa urgente, con la speranza di salvare vite e porre fine a questa spirale di violenza. L'intera comunitĂ internazionale osserva, sperando in un gesto di pace che possa cambiare il destino di questa regione martoriata.

Enormi pennacchi di fumo si sono visti giovedì a Gaza: l’esercito israeliano intensifica gli attacchi mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spinge per un cessate il fuoco che potrebbe porre fine alla guerra e liberare gli ostaggi israeliani. Secondo i funzionari dell’ospedale, gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 34 palestinesi nella Striscia di Gaza tra mercoledì notte e giovedì mattina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, colonne di fumo dalla Striscia: le immagini degli attacchi

