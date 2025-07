Aperto cantiere per la messa in sicurezza dell' area compresa tra via Allende e via Lido

Pronti a migliorare la sicurezza urbana, oggi parte un importante cantiere tra via Allende e via Lido, segnando un passo decisivo per la tutela della comunità. La iniziativa, annunciata dal vicesindaco Valeria Gulotta, si inserisce in un articolato progetto di protezione civile volto a rendere più sicure le nostre strade e a rafforzare il senso di fiducia dei cittadini. Un investimento che promette di portare benefici concreti e duraturi all’intera città.

Parte oggi in città un cantiere di messa in sicurezza dell'area compresa tra la via Allende e la via Lido. È quanto rende noto il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici Valeria Gulotta. Si tratta, spiega, di un progetto di protezione civile

