Incidente a Boca auto si schianta contro un muro | grave una donna

Un incidente drammatico a Boca questa mattina, quando un'auto condotta da una donna di 74 anni ha perso il controllo schiantandosi contro un muro. La scena, ancora sotto shock, si è conclusa con ferite gravi per la donna e l'intervento tempestivo dei soccorsi del 118. Mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente, si evidenzia l'importanza della prudenza alla guida. La comunità si stringe intorno a lei in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, gioved√¨ 10 luglio, a Boca. Per cause ancora da accertare un'auto ha perso il controllo √® si √® schiantata contro un muro. Alla guida, una donna di 74 anni, che √® rimasta ferita gravemente.¬† Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

