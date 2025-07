Ambulanza in ritardo di un' ora uomo muore d' infarto Occorre fare chiarezza | il caso arriva in Regione

Un dramma che scuote la tranquillità di Gatteo: un uomo perde la vita a causa di un infarto, con l'ambulanza arrivata troppo tardi di un'ora. La Lega, con il consigliere regionale Tommaso Fiazza e Jacopo Morrone, chiede chiarezza e porta il caso in Regione. È fondamentale fare luce su quanto accaduto per garantire che simili tragedie non si ripetano e si rafforzi il sistema di emergenza.

La Lega, attraverso il consigliere regionale Tommaso Fiazza e il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone portano in Regione il caso che sarebbe avvenuto ad aprile a Gatteo: un uomo morto d'infarto e l'accusa che "l'ambulanza è arrivata in ritardo di un'ora" denunciano i due leghisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

