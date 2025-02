Leggi ovunque tu sia con questa lampada da lettura ora a soli 1709€ su Amazon grazie al doppio sconto

Quotidiano.net - Leggi ovunque tu sia con questa lampada da lettura, ora a soli 17,09€ su Amazon grazie al doppio sconto

Leggi su Quotidiano.net

LadaiZELL è il regalo perfetto per chi ama leggere (e non solo). Portatile e leggera, è perfetta per sfogliare libri, riviste o tablet comodamente a casa nel proprio letto, ma anche in viaggio e in campeggio. Per accenderla, basta usare il cavo USB da 150 cm e l'adattatore da 5V/1A in dotazione. E poi puoi "pinzarla" dove vuoial morsetto con apertura fino a 6 cm! Il collo d'oca flessibile a 360° lungo 40 cm permette di regolare con facilità altezza, distanza e direzione della luce. Luce che è totalmente dimmerabile con 3 modalità di colore: calda (3000K), calda e fredda (4500K) e fredda (6000K). Tutte ulteriormente personalizzabili con altri 10 livelli di luminosità.allodel 21%, ora sula puoi acquistare al prezzo speciale di17,09€ con l'ulterioreextra del 10% attivando il coupon.