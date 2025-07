era sempre sorridente lorenzo muore in un tragico incidente shock tra amici e colleghi

ci lascerà per sempre senza parole, sconvolgendo le vite di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il silenzio della notte inghiottì ogni suono, lasciando solo l'eco di un destino che si compiva. Un attimo prima, la vita pulsava, ricca di progetti, sogni e l'energia inarrestabile della giovinezza. Un attimo dopo, un volo inatteso, un'interruzione brusca e definitiva di ogni promessa. Il buio della caduta, il fragore dell'impatto: tutto si consumò in una frazione di secondo, lasciando dietro di sé solo un vuoto incolmabile, un'assenza che gridava nel cuore di chi restava. Non c'era stato tempo per le parole, per un ultimo sguardo, per un addio. Solo la cruda, spietata realtà di un'esistenza spezzata, un futuro strappato via senza preavviso.