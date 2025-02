Calciomercato.it - Penalizzazione record: addio sogni scudetto e retrocessione inevitabile

Leggi su Calciomercato.it

Un verdetto storico ed esemplare che sconvolgerebbe il mondo del calcio. Il club è già stato informato, tutti i dettagliUn verdetto che avrebbe del clamoroso. Che sarebbe storico, o meglio dire esemplare. Un ‘monito’ per tutti quanti: chi sbaglia paga, e a carissimo prezzo.Clamoroso:mostruosa e(LaPresse) – Calciomercato.itIn Inghilterra ma non solo, l’attesa cresce per la sentenza della Premier sul Manchester City, accusato di aver violato ben 115 norme del cosiddetto Fair Play Finanziario interno. Il club inglese ostenta da mesi una non scontata serenità, sottolineando di aver rispettato appieno le regole.Il City anticipa la rivoluzione estiva: teme il blocco del mercato?Intanto a gennaio i ‘Citizens’ hanno speso tantissimo (oltre 200 milioni di euro per 5 nuovi calciatori, tra cui Marmoush dall’Eintracht), anticipando quella rivoluzione programmata nella prossima estate, col timore – sostengono i mal pensanti – di un blocco del mercato.