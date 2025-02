Cms.ilmanifesto.it - «Sostegno a Kiev», al vertice di Parigi l’Ue gioca in Difesa

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Inviare un messaggio: l’Europa esiste e non può essere ignorata nei negoziati in vista della fine della guerra in Ucraina. Ci sono delle divisioni, ma non filosofiche: la corsa agli . «», aldiinil manifesto.