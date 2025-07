Dai cani alla catena al traffico di cuccioli | entra in vigore proprio oggi 1 luglio 2025 la riforma dei diritti degli animali finalmente considerati soggetti giuridici senzienti meritevoli di tutela in sè

Oggi, 1 luglio 2025, segna una svolta storica nella tutela degli animali in Italia. La legge Brambilla, finalmente entrata in vigore, riconosce gli animali come soggetti giuridici senzienti meritevoli di protezione. Dopo oltre vent’anni di battaglie, il Paese si apre a una nuova era di rispetto e responsabilità , contrastando efficacemente il traffico di cuccioli e i maltrattamenti. È un passo fondamentale verso un’Italia più etica e consapevole nei confronti dei nostri amici a quattro zampe.

N on nasconde l’orgoglio, Michela Vittoria Brambilla. «Dopo oltre vent’anni di attesa, ho regalato all’Italia una riforma di portata storica, che ci pone all’avanguardia nella tutela degli animali. Una riforma che il Paese chiedeva da tempo». Approvata definitivamente il 29 maggio, la legge Brambilla entra in vigore oggi, 1 luglio 2025. Contiene importanti modifiche al Codice penale e a quello di Procedura penale in materia di reati contro gli animali ma, come spiega l’onorevole, che è presidente dell’intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la tutela dell’ambiente, segna innanzitutto un cambio di paradigma nella concezione stessa degli animali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dai cani alla catena al traffico di cuccioli: entra in vigore proprio oggi, 1 luglio 2025, la riforma dei diritti degli animali, finalmente considerati soggetti giuridici senzienti, meritevoli di tutela in sè

In questa notizia si parla di: riforma - entra - vigore - luglio

Il 5 luglio 2025 segnerà un punto di svolta nel panorama sanitario italiano con l'entrata in vigore della riforma che prevede il repêchage per Operatori Socio Sanitari (OSS) e Assistenti Infermieri. Questo provvedimento, sancito dal DPCM del 21 giugno 2025, in Vai su Facebook

La #LeggeBrambilla, una riforma che l’Italia attendeva da vent’anni, è finalmente realtà : sarà in vigore dal 1° luglio. Grazie ad essa inaspriamo le pene per chi uccide, maltratta, abbandona e fa del male a un #animale. Il tempo dell'impunità è finito! Vai su X

La sfida dell’Oss e dell’Assistente infermiere, il 5 luglio entra in vigore la riforma che mette a repentaglio la loro professione; Reati contro gli animali: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 6 giugno 2025, n. 82 (in vigore dal 1° luglio 2025); Gli animali sono essere senzienti: dal 1° luglio entra in vigore la riforma del Codice penale.

Animali soggetti di diritto: dal 1° luglio in vigore la nuova legge penale, ecco cosa prevede - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Scrive repubblica.it

La sfida dell’Oss e dell’Assistente infermiere, il 5 luglio entra in vigore la riforma che mette a repentaglio la loro professione - La sfida dell’Oss e dell’Assistente infermiere, il 5 luglio entra in vigore la riforma che mette a repentaglio la loro professione 24 GIU Riproduzione riservata Altri articoli in Lettere al direttore ... Riporta informazione.it