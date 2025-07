Caldo record maltempo ed eventi estremi in Italia 2 morti Stop al lavoro nelle ore più calde

L’Italia si trova al centro di un’ondata di calore senza precedenti, con temperature record e eventi meteorologici estremi che mettono a rischio vite e attività quotidiane. Questa 'impazzita' escalation climatica, in realtà, è il risultato diretto del cambiamento climatico in atto. Mentre le autorità cercano di gestire questa crisi, cittadini e imprese devono adattarsi a un ambiente sempre più imprevedibile, dimostrando che la resilienza è ormai una necessità imprescindibile.

Caldo record, eventi estremi e un clima definito ‘impazzito’ ma che in realtà è conseguenza naturale del cambiamento climatico. L’Italia affronta in questi giorni una condizione particolare, comune a diversi Paesi europei, con temperature elevatissime che ieri hanno provocato la morte di un imprenditore edile nel Bolognese, ed eventi estremi come quello avvenuto sempre ieri a Bardonecchia, con un nubifragio che ha provocato la morte di una persona. Il Belpaese corre dunque ai ripari con ordinanze anti-caldo in diverse Regioni e allerte meteo in altre. Anche il crollo parziale dell’insegna sul grattacielo Generali a Milano, sembra possa essere dovuto proprio al caldo estremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it