Con le nuove sneaker di luglio l' estate è ultra pop

Sneaker uomo a luglio. Sì, ovvio. Noi siamo quelli del "sempre e comunque" purché rivisitato e ricalibrato secondo stagione. Freschezza e comfort prima di tutto, abbiamo setacciato in lungo e largo il calendario delle uscite per arrivare a una conclusione: le scarpe da ginnastica dell'estate sono davvero pazzesche, divertenti, una sfida continua allo spacchettamento di reference e citazioni meglio dei rebus di Bartezzaghi da risolvere sotto all'ombrellone.