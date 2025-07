Arsenal più vicino all’accordo di trasferimento di Benjamin Sesko

L’Arsenal si avvicina a un grande colpo di mercato: l’acquisto di Benjamin Sesko dal RB Lipsia potrebbe concretizzarsi a breve, con una cifra attorno ai 75 milioni di euro. La promettente punta slovena, da tempo nel mirino dei Gunners, sembra ora più vicina all’accordo nonostante le negoziazioni siano state più lente del previsto. Le fonti vicine alle trattative indicano che un compromesso è ormai vicino. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal potrebbe finalmente avvicinare a un accordo con RB Lipsia per il trasferimento di Benjamin Sesko quest’estate per circa € 75 milioni. La Slovenia International è stata a lungo il bersaglio superiore dei Gunners, ma i negoziati sono diventati più lenti del previsto finora. Tuttavia, le fonti vicine all’accordo hanno informato Catturato Che le parti coinvolte possano avvicinarsi a un compromesso su una commissione nella regione di € 75 milioni. Lipsia inizialmente aveva richiesto oltre 80 milioni di euro per Sesko, ma c’è il crescente senso che l’Arsenal potrebbe essere in grado di prenderlo per un po ‘meno di quello, a condizione che l’accordo sia strutturato bene. 🔗 Leggi su Justcalcio.com