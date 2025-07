Torna in Consiglio la legge urbanistica che danneggerà il Lazio in modo irreversibile

È arrivata in Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge n.171, un provvedimento che rischia di compromettere irreversibilmente il territorio della nostra regione. Con incentivi volumetrici non previsti e misure che semplificano interventi edilizi, si apre la strada a un'urbanistica meno regolamentata, potenzialmente dannosa e difficile da controllare. È il momento di agire per difendere il nostro paesaggio e il futuro del Lazio.

E’ arrivata al Consiglio regionale del Lazio l’11 giugno scorso la proposta di legge, n.171, “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio” del centrodestra, che già nella relazione allegata spiega che gli “ incentivi volumetrici. che nella normativa vigente non erano previsti” “puntano a rendere i suddetti interventi edilizi maggiormente appetibili nonché consoni ad un mercato che ha visto una lievitazione importante dei costi di realizzazione”. Si tratta di una legge che provocherà danni irreversibili, intervenendo su decine di norme regionali che spaziano dall’urbanistica all’edilizia, dalla tutela del paesaggio all’ambiente, il tutto seguendo un copione noto – ma ogni volta ulteriormente superato – all’insegna del ridimensionamento delle prerogative dei Comuni nella pianificazione del governo del territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna in Consiglio la legge urbanistica che danneggerà il Lazio in modo irreversibile

In questa notizia si parla di: consiglio - legge - lazio - torna

Legge sul "fine vita" in consiglio regionale, inizia lo sciopero della fame - Inizia lo sciopero della fame in consiglio regionale per l'approvazione della legge campana sul "fine vita", che regola il suicidio medicalmente assistito.

APPUNTAMENTI IN #CONSIGLIOLAZIO DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO Lunedì 30 giugno Ore 14 – sala Latini V Commissione - Cultura, spettacolo, sport e turismo All'ordine del giorno l'esame dello schema di deliberazione n. 103 concernente: "Legge Vai su Facebook

Translate post Il #ConsiglioRegionale approva variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e modifiche alla legge di stabilità Leggi la notizia https://ow.ly/yNsg50WgQvM #Bilancio #LeggeDiStabilita #Debiti #Lazio #RegioneLazio Vai su X

Parere favorevole in commissione Bilancio a disposizioni finanziarie di due proposte di legge in materia di Sanità e Urbanistica; Crisi Regione Lazio, bordate tra FdI e Forza Italia. Alla Pisana aleggia lo spettro del ritorno al voto; Regione, il Tavolo si tiene dopo il Consiglio.

Consiglio Regionale, torna la politica: in aula la legge 171 sulla rigenerazione urbana - Dopo mesi di calma apparente, tra polemiche per le spese dell’Expo e sedute a vuoto, in Consiglio regionale del Lazio si riaccende la miccia della politica. Secondo informazione.it

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar, Strada dei Parchi torna all'Anas - RaiNews - Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar, Strada dei Parchi torna all'Anas Colpo di scena sulla concessione di Strada dei Parchi, sospesa la decisone dei giudici amministrativi. Si legge su rainews.it