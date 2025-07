Bodily Autonomy | il diritto inalienabile sul proprio corpo

Il diritto all'autonomia corporea, riconosciuto come inalienabile, dovrebbe garantire a ciascuno la piena libertà di decidere sul proprio corpo. Tuttavia, le recenti restrizioni e discriminazioni colpiscono soprattutto donne, persone transgender, non binarie e con disabilità, mettendo in discussione questa fondamentale libertà. È urgente interrogarsi: quanto è realmente tutelato il nostro diritto alla libertà di scelta? La risposta può cambiare le sorti di una società più giusta e rispettosa.

"Il corpo è mio e decido io". Ma è davvero così, soprattutto quando si parla di donne, persone transgender eo non binarie e persone con disabilità? Di fronte a criminalizzazioni dell'aborto, negazione delle cure ormonali, impossibilità di accedere a servizi medici informati e sicuri e alla sorveglianza e sessualizzazione del corpo (in particolar modo femminile), viene da chiedersi quale sia lo stato di salute della cosiddetta "Bodily Autonomy" nel 2025. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio e quali sono le sue peculiarità.

