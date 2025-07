Death Stranding 2 On the Beach fa surriscaldare le PS5 base

Gli appassionati di Death Stranding 2 stanno segnalando un problema sorprendente: la PS5 base si surriscalda drasticamente durante alcune fasi di gioco, in particolare aprendo la mappa. Mentre il gameplay rimane fluido e visivamente impressionante, le ventole si attivano a tutto volume e la console può mostrare messaggi di avviso. Questa situazione mette in discussione l’affidabilità hardware durante le sessioni intense di gioco e solleva importanti domande sulla gestione del calore.

Numerosi giocatori hanno iniziato a condividere le loro esperienze su Reddit, evidenziando un comportamento anomalo della console. Durante le fasi di gameplay standard, tutto funziona in modo impeccabile: grafica spettacolare, fluidità costante e nessun rallentamento evidente. Tuttavia, basta aprire la mappa per iniziare a notare problemi seri: le ventole accelerano improvvisamente, la console si surriscalda e in alcuni casi compare un messaggio di avviso termico. Un utente ha spiegato: "Gioco su una PS5 base. Tutto perfetto, ma appena apro la mappa il sistema sembra impazzire. Le ventole vanno al massimo e ricevo l'avviso di surriscaldamento.

