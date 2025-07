Allevamenti così veterinari e zootecnici si fanno la guerra sui certificati di qualità E a perderci sono i consumatori

Allevamenti, veterinari e zootecnici si contendono i certificati di qualità, ma a pagarne il prezzo sono spesso i consumatori. La richiesta di certificazioni legate ai fondi europei della Politica Agricola Comune potrebbe mettere in discussione la sicurezza e la qualità del cibo che troviamo sulle nostre tavole. La SQNBA, uno strumento fondamentale per accedere ai finanziamenti della Pac 2021-2027, promette benessere animale ma solleva anche dubbi sulla trasparenza e sull’efficacia delle garanzie offerte.

Una certificazione per ottenere i fondi europei della Politica agricola comune (Pac) potrebbe mettere a rischio la qualità del cibo che mangiamo ogni giorno. La Pac 2021-2027 per l’Italia vale oltre 37 miliardi di euro, e tra le certificazioni che aziende e privati devono avere per richiedere i finanziamenti c’è la SQNBA, Sistema di qualità nazionale benessere animale: una certificazione nazionale, su base volontaria, che definisce procedure e standard di qualità dell’ allevamento degli animali, “mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica”, si legge sul sito del ministero dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it