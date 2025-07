Incendio divora un tetto in via Giulia il video inedito delle fiamme riprese dall' alto

Un drammatico incendio ha sconvolto via Giulia ieri pomeriggio, con fiamme che hanno divorato un tetto in modo impressionante. Le immagini inedite riprese dall’alto catturano la furia del fuoco e la colonna di fumo che si alza nel cielo, coinvolgendo la comunità locale. Un episodio che mette in evidenza l’importanza della prevenzione e dell’intervento rapido. Continua a leggere qui l’articolo per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Verso le 18:30 di ieri 30 giugno un incendio è divampato in una palazzina antistante al Giardino pubblico. Molte persone presenti sulla scena hanno osservato la densa colonna di fumo alzarsi dal tetto. In questo video le immagini inedite riprese dall'alto. qui l'articolo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

