Finalmente si fa un passo avanti importante per il riconoscimento degli alunni plus dotati in Italia. Con l’approvazione di nuove leggi e programmi personalizzati, il nostro Paese si avvicina a livelli europei di inclusione e valorizzazione del talento, garantendo a circa 430 mila studenti con alto potenziale cognitivo le attenzioni che meritano fin dai primi anni di scuola. È tempo di cambiare rotta e investire sul futuro di questi giovani talenti.

In Italia gli alunni plus dotati, secondo le principali associazioni italiane che si occupano del tema, sono il cinque per cento: circa 430 mila studenti con alto potenziale cognitivo che non vengono sempre presi in seria considerazione. Il nostro Paese è tra i pochissimi in Europa a non essersi ancora uniformato alle molteplici sollecitazioni dell’Unione europea, volte alla tutela e alla valorizzazione di questi ragazzi fin dai primi anni di scolarità . Ora è finalmente in arrivo una legge. Questi studenti hanno bisogno di un approccio differenziato nell’ambito scolastico, al pari di quanto è previsto per gli alunni (affetti da dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) tutelati dalla normativa sui disturbi specifici di apprendimento: devono essere assicurati piani didattici specificamente individuati per ciascuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scuola, alunni plus dotati: finalmente la legge in vista. L’Italia è l’unico Paese Ue senza programmi personalizzati

