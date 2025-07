Nuovo monito del Presidente della Repubblica sull’emergenza carceraria

Il presidente Sergio Mattarella lancia un nuovo forte monito sull’emergenza carceraria italiana. Le sue parole, sempre equilibrate ma mai morbide, evidenziano con fermezza la necessità di affrontare il sovraffollamento e i problemi connessi, richiamando l’attenzione dell’intera nazione su una crisi che richiede interventi concreti e immediati. In un momento cruciale, il suo appello si fa portavoce di una sfida urgente e fondamentale per il nostro sistema penitenziario.

Parole ponderate e come sempre equilibrate, ma non per questo morbide. Tutt’altro. Tanto più che quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è almeno il terzo intervento in un anno sull’emergenza carceraria tra le cui principali cause c’è il problema del sovraffollamento, con tutto quello che ne consegue. Nel giorno della visita al Quirinale di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it