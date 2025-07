Allarme di Goletta verde | Rubicone carica batterica oltre i limiti e manca il divieto di balneazione

L’allarme di Goletta Verde sul Rubicone non può essere ignorato: carica batterica oltre i limiti e nessun divieto di balneazione segnalato mettono a rischio salute e sicurezza dei cittadini. La mancanza di indicazioni chiare accentua la preoccupazione, mentre i risultati dei monitoraggi dimostrano l’urgenza di interventi concreti. È fondamentale che le autorità agiscano subito per tutelare il nostro mare e i nostri territori, garantendo trasparenza e tutela per tutti.

Legambiente lancia un’allerta sull’ inquinamento alla foce del Rubicone, tra i comuni di Savignano e Gatteo. E in più lamenta la mancanza di indicazioni del divieto di balneazione attualmente in vigore. Fra gli undici monitoraggi delle foci dei fiumi nelle tre province romagnole effettuati da Goletta Verde e presentati ieri a Marina di Ravenna, ci sono infatti le foci del fiume Savio a Lido di Savio e in territorio della provincia di Forlì-Cesena quella dello storico fiume Rubicone, la cui foce nel mare Adriatico è a ovest in territorio del comune di Gatteo e a est in quello di Savignano sul Rubicone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allarme di Goletta verde: "Rubicone, carica batterica oltre i limiti e manca il divieto di balneazione"

