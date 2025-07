Violenza sessuale la versione di Ciro Grillo | Io innocente mai approfittato di nessuno

Ciro Grillo, protagonista di un caso che ha scosso l’opinione pubblica, si dichiara innocente, affermando di non aver mai approfittato di nessuno. La requisitoria del pm ha messo in dubbio la coerenza delle parole degli imputati con le testimonianze raccolte. Oggi si attendono le richieste ufficiali, mentre il dibattito pubblico si infiamma: quale sarà l’esito di questa intricata vicenda?

La requisitoria: "Le parole degli imputati sono incompatibili con la logica e le testimonianze". Oggi le richieste del pm.

Siamo al finale. È il giorno della requisitoria per il processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. L’udienza di oggi è per il procuratore capo della procura di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, c Vai su Facebook

