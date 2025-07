Osimhen alla Juve | la strategia ben precisa di Comolli che mette il Napoli spalle al muro

Osimhen alla Juve: una mossa studiata nei minimi dettagli da Comolli, che mette il Napoli tra l’incudine e il martello. Il futuro del bomber nigeriano è appeso a un filo sottile, mentre i bianconeri preparano la strategia definitiva per assicurarselo. Ma quali sono le mosse segrete che potrebbero cambiare le carte in tavola? Scopriamo insieme le dinamiche di una trattativa infuocata che potrebbe rivoluzionare il mercato di gennaio.

Il bomber nigeriano ed il futuro tutto da scrivere: il club bianconero lo vuole fortemente ed ha un piano ben preciso per prenderlo (Ansa Foto) – SerieAnews Che succede quando una grande come la Juventus si mette alla caccia del suo prossimo bomber? Le voci diventano sussurri insistenti, le piste si moltiplicano, e inizia il classico valzer degli attaccanti. La nuova stagione è dietro l’angolo, e a Torino l’aria sa già di rivoluzione. C’è un nome che accende più di altri le fantasie dei tifosi: Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Osimhen alla Juve: la strategia ben precisa di Comolli che mette il Napoli spalle al muro

