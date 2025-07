Lautaro Martinez indica la via a tutti! Si scusa bacchetta e riparte – CdS

Lautaro Martinez si erge ancora una volta come leader nellesfida più ardua, indicando la via a tutta la squadra e dimostrando che, nonostante le sconfitte, il vero campione sa ripartire. Dopo un finale amaro in Champions League e le sfide recenti, il “Toro” ha mostrato il cuore e la determinazione di chi sa trasformare le delusioni in nuove energie. Ora, con la pausa alle spalle, è tempo di voltare pagina e prepararsi alla prossima sfida.

EPILOGO – Il 31 maggio l'Inter di Simone Inzaghi si faceva battere 5-0 dal Psg in finale di Champions League, praticamente un mese dopo, il 30 giugno, l'Inter di Cristian Chivu si fa estromettere agli ottavi di finale del Mondiale per Club dal Fluminense di Renato Gaucho. E pensare che ai quarti avrebbe potuto sfidare l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che nella notte italiana ha eliminato clamorosamente il Manchester City.

