Tav a Vicenza si avvicina l’ora degli sgomberi Gli ambientalisti | Non si può distruggere un bosco per risparmiare qualche minuto di viaggio

A Vicenza si avvicina l’ora degli sgomberi per il Tav. Le ruspe potrebbero arrivare già all’inizio della prossima settimana. Un’ipotesi che ha messo in allarme le cittadine e i cittadini che da più di un anno occupano il bosco Lanerossi, una delle aree verdi minacciate dal progetto. E così martedì 1 luglio scenderanno in piazza per le vie della città per difendere una città “minacciata da colate di cemento che trasformeranno per sempre il nostro paesaggio. Cantieri ovunque, alberi abbattuti, natura distrutta”. L’appuntamento è alle 20.30 in piazza Castello, fiaccole in mano.“É il momento di essere presenti per davvero, ai boschi e in piazza – ha scritto in una nota l’assemblea “I boschi che resistono” che da oltre un anno presidia l’area verde – più numerosi saremo, più riusciremo a mostrare a Iricav, a Rfi e alle istituzioni che a Vicenza c’è una comunità pronta a resistere alla devastazione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it