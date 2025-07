Non vedo giovani alle manifestazioni contro le guerre | che siano stati disillusi dai media?

rivolta e del cambiamento, ma ora si trova a guidare conflitti che sembrano contraddire quei sogni di rivoluzione. È un paradosso che invita a riflettere sul passare del tempo e sull’illusione di un progresso autentico: cosa ci dice questa distanza tra idealismo giovanile e realtà politica odierna?

L’altro giorno mia moglie rifletteva sul fatto che gli attuali principali attori nelle guerre fra occidente e oriente, Putin, Trump, Netanyahu, Khamenei, con eccezione di Zelensky che però è a tutti gli effetti è stato un burattino nelle mani di burattinai esterni, siano tutti di età compresa fra i 70 e gli 80. Si tratta di una generazione che nel 68 era adolescente e presumibilmente, almeno marginalmente, ha vissuto l’utopia della messa in discussione dell’autorità , dei valori tradizionali, delle fedi religiose, del capitalismo, dell’imperialismo e delle guerre. Dove sono finiti quegli ideali e quell’utopia (che all’epoca non pareva così utopica)? “Rivoluzionari da giovani, conservatori da vecchi” è una frase che è stata pronunciata da politici diversi nel corso degli ultimi secoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non vedo giovani alle manifestazioni contro le guerre: che siano stati disillusi dai media?

In questa notizia si parla di: guerre - siano - vedo - giovani

Vasco, anche a Messina, parla di vita e di morte, di pace e di guerra. "Basta con la strage di innocenti di Gaza, basta con tutte le guerre. Le fanno... Vai su Facebook

Non vedo giovani alle manifestazioni contro le guerre: che siano stati disillusi dai media?; Antonio Albanese: Basta lamentele, guerre. Usiamo il diritto di voto. Creiamo un futuro ai giovani; Dentro la Striscia di Gaza: la quotidianità dei giovani sotto assedio.

Politica, guerre, giovani: arriva in tv "L'altra Italia" - «Almeno a giudicare dall'astensionismo elettorale di quei giovani che trovano la politica, e il modo in cui viene raccontata, roba da vecchi». Da ilgiornale.it

Le guerre sono state inventate dai vecchi per uccidere i giovani - Le guerre sono state inventate dai vecchi per uccidere i giovani, per questo rappresentano quanto di più pedofobico sia mai stato inventato. Secondo huffingtonpost.it