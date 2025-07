Iran | Colloqui diplomatici con Usa non riprenderanno molto presto

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a intensificarsi, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi che smentisce un immediato ritorno al tavolo negoziale. Dopo gli attacchi aerei statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani, il rischio di un’escalation diplomatica si fa sempre più concreto, alimentando incertezza e preoccupazione a livello internazionale. La questione resta al centro dell’attenzione mondiale, mentre le parti sembrano allontanarsi da una soluzione rapida.

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha espresso scetticismo riguardo a una rapida ripresa dei colloqui diplomatici con gli Stati Uniti, dichiarando a Cbs News che i negoziati non riprenderanno "così rapidamente" dopo i recenti attacchi aerei statunitensi contro gli impianti nucleari iraniani. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva indicato .

