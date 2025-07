Wimbledon Fognini sfiora l' impresa | Alcaraz vince al quinto set L’omaggio dello spagnolo | Grande partita potrebbe giocare fino a 50 anni

Un emozionante match a Wimbledon ha visto Fabio Fognini sfiorare l'impresa contro il campione in carica Alcaraz, che ha trionfato al quinto set regalando uno spettacolo indimenticabile. Lo spagnolo, giĂ protagonista di una grande partita, ha dimostrato che potrebbe giocare fino a 50 anni grazie alla sua tenacia. Al prossimo turno, Alcaraz sfiderĂ il britannico Oliver Tarvet, numero 733 al mondo, in un match da non perdere.

Al secondo turno Alcaraz, campione in carica a Londra, affronterĂ il britannico Oliver Tarvet, numero 733 al mondo.

