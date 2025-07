Dazi Ue e Usa stringono sul 10% | Musk torna a criticare la Casa Bianca sulla legge di bilancio

Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si intensificano mentre Elon Musk torna a criticare la Casa Bianca sulla legge di bilancio. Il patron di Tesla, noto per le sue posizioni schiette, mette in discussione i sussidi alle auto elettriche, suggerendo ironicamente che senza di essi Musk dovrebbe tornare in Sudafrica. Un’accusa che accende il dibattito sul futuro delle politiche ambientali e industriali globali.

Il presidente Usa attacca il patron di Tesla: "Senza sussidi per le auto elettriche dovrebbe tornare in Sudafrica". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Ue e Usa stringono sul 10% | Musk torna a criticare la Casa Bianca sulla legge di bilancio

In questa notizia si parla di: dazi - stringono - musk - torna

Dazi, Ue e Usa stringono sul 10%: Sefcovic vola a Washington | Sul tavolo la carta delle esenzioni - Le tensioni tra Stati Uniti e Unione Europea si intensificano, con i dazi che salgono del 10% e una visita di Sefcovic a Washington per negoziare esenzioni cruciali.

Dazi, Ue e Usa stringono sul 10%: Sefcovic vola a Washington | Sul tavolo la carta delle esenzioni; Musk contro Musk - La lettera di Tesla a Donald Trump: «Con i dazi l'auto elettrica in difficoltà .

Dazi, Ue e Usa stringono sul 10% | Musk torna a criticare la Casa Bianca sulla legge di bilancio - "È evidente, con la spesa folle di questo disegno di legge che aumenta il tetto del debito di un record di cinquemila miliardi di d ... Lo riporta msn.com

Dazi, Trump insiste. Il congedo di Musk - MSN - Il Presidente Usa annuncia il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio dal 4 giugno. Scrive msn.com