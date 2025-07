Night Buster per spostarsi sicuri di notte Servizio potenziato e percorsi ampliati

L’estate torinese si accende di nuove opportunità di mobilità con Night Buster, il servizio notturno potenziato che garantisce spostamenti sicuri e comodi dal 28 giugno al 7 settembre. Ogni venerdì, sabato e giorni prefestivi, 17 linee attive collegano il cuore di Torino a 29 Comuni dell’Area Metropolitana, ampliando le possibilità di vivere la città anche di notte. Scopri come muoverti senza pensieri e scoprire la magia delle notti torinesi.

