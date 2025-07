Supplenze | in un anno in Lombardia 45mila Lazio 31 e Campania 21 Tutta la geografia italiana delle nomine tra posto normale e sostegno

L'analisi delle supplenze nell'anno scolastico 2023/24 in Italia rivela un quadro impressionante di precariato, con 45mila nomine in Lombardia, 31mila nel Lazio e 21mila in Campania. Questi numeri riflettono la complessitĂ e le sfide del sistema, influenzando l'organizzazione e la qualitĂ dell'istruzione. L'indagine del nostro Centro studi evidenzia come questa distribuzione variabile plasmi il futuro della scuola italiana, aprendo un dibattito urgente sulla stabilitĂ e sul valore dell'insegnamento.

L’analisi regionale delle supplenze nell’anno scolastico 202324 effettuata dal nostro Centro studi (che ha analizzato i dati ed elaborato grafici e tabelle) su dati ministeriali conferma la centralitĂ del precariato nel funzionamento del sistema scolastico italiano. Dai dati emergono differenze significative tra territori e tra tipologie di posto, con impatti concreti sull’organizzazione delle scuole e sulla continuitĂ didattica che non riguarda soltanto le Regioni del Nord. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

