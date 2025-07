La guerra dei soliti riformisti Pd che abbaiano ma non mordono Schlein minaccia | Se esagerate non vi candido

La scena politica si infiamma tra i riformisti del PD, pronti a lanciare urla e minacce, ma spesso senza azioni concrete. Elly Schlein, al centro di critiche e strumentalizzazioni, si trova a fronteggiare un’opposizione che sembra più vociante che determinata. Tra cannoni di parole e strategie sotterranee, la vera sfida sarà quella di passare dalle accuse alle azioni decisive. Riuscirà questa battaglia a cambiare il volto del partito? Solo il tempo ci dirà .

Fiori sparati dai cannoni. Con queste quattro parole si possono sintetizzare le invettive riformiste nei confronti della segretaria Elly Schlein. A parte la solita Picierno (l'unica ad avere la poltrona sicura in quel di Bruxelles), i centristi del Pd sembrano essere i classici cani che abbaiano, ma non mordono. Tutti a criticare, a tramare nell'ombra, a inventarsi mozioni e, poi, al momento del dunque nessuno sferra la stoccata decisiva, quella che ti porta a perdere il match. Perché? Il motivo è più semplice di quanto si possa immaginare. Gli aspiranti ribelli, pur volendo ritagliarsi quella visibilità, di cui ogni onorevole è malato, sanno bene che la battuta a effetto dura un giorno, al massimo due, ma non offre garanzie.

Schlein, guerra tornata per nazionalismi, Ue è progetto di pace - "La guerra è tornata per i nazionalismi", mentre "l'Europa è un progetto di pace e deve rimanerlo", non deve diventare "un'economia di guerra". Come scrive ansa.it

Schlein convoca i big Pd, caminetto notturno sulla guerra: “Partito sia unito: condanna di Hamas e no all’escalation” - Schlein convoca i big Pd, caminetto notturno sulla guerra: “Partito sia unito: ... Lo riporta repubblica.it