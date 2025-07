LIVE Sonego-Faria Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizia l’avventura contro il portoghese

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, dove Lorenzo Sonego si prepara ad affrontare Jaime Faria nel primo turno sul campo 8. Un match che promette emozioni e sorprese: l’esordio del tennista azzurro sull’erba londinese sarà un banco di prova importante. Seguite con noi questo appuntamento imperdibile e scoprite insieme a noi come seguire il match in tv e streaming. L’avventura comincia!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Jaime Faria, valido per il primo turno di Wimbledon. Sul campo-8 l'esordio del tennista azzurro sull'erba di Londra contro un giocatore si è affacciato da poco al grande tennis professionistico, ma ha già ottenuto qualche risultato interessante. Lorenzo Sonego non è mai riuscito a superare gli ottavi di finale sull'erba di Wimbledon, ma il 2025 sta regalando all'azzurro più di una novità . Dopo il sorprendente cammino fino ai quarti di finale all'Australian Open, chiuso con la sconfitta contro Ben Shelton, il tennista torinese ha l'occasione di dare continuità a un'annata fin qui positiva.

