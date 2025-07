Il futuro della TNA è in mani fenomenali grazie a Leon Slater

Il futuro della TNA 232 si prospetta in mani fenomenali grazie a Leon Slater, promettendo un rilancio entusiasmante per la compagnia. Con il debutto ufficiale di Cedric Alexander e l'attenzione rivolta a Steve Maclin, la TNA punta a consolidare la propria posizione nel panorama wrestling. Dopo aver investito nella Knockouts Division, il midcarding si rafforza, rendendo il prodotto TV ancora più coinvolgente. Guardiamo, ad esempio, la vicenda di System… il gruppo sta definendo nuovi scenari che potrebbero rivoluzionare il futuro della federazione.

Cedric Alexander debutta ufficialmente in TNA, un altro colpo da parte della compagnia, la stessa in attesa in procinto di avanzare una nuova offerta a Steve Maclin con contratto in scadenza a dicembre 2025. Dopo gli investimenti fatti sulla Knockouts Division, si amplifica la qualità del midcarding volta a rendere ancor più appetibile un prodotto TV interessante in tutto e per tutto. Guardiamo per esempio la vicenda System. il gruppo sta trainando la federazione da un anno e mezzo e lo fa sia in circostanze di primaria importanza (da gennaio a ottobre 2024) sia in quelle di secondo piano, ma comunque interessanti, quasi fondamentali in ottica futura, mi riferisco in particolar modo alla faida tra Moose e Leon Slater. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net