L' euro è stabile a 1,1784 dollari

L’euro si mantiene stabile questa mattina, scambiandosi a 1,178 dollari, mentre perde leggermente terreno contro lo yen, in calo dello 0,31%. La valuta europea si mostra invariata rispetto alla giornata precedente, riflettendo un mercato in attesa di segnali chiave e di possibili sviluppi economici. In un contesto di volatilità, capire gli andamenti valutari è essenziale per investitori e imprese. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservarci il resto della giornata.

L'euro è poco mosso questa mattina nel cambio con il dollaro mentre perde qualche posizione sullo yen. La valuta europea viene scambiata a 1,178 dollari contro gli 1,1782 di ieri dopo la chiusura di Wall Street e a 169,25 yen in calo dello 0,31%.

