Clima l’India si sta riscaldando più lentamente di altri Paesi E una ragione potrebbe essere l’inquinamento

L’India sta vivendo un riscaldamento climatico più lento rispetto ad altri paesi, e l'inquinamento potrebbe essere una delle cause. Tuttavia, la percezione scientifica occidentale spesso risente di interpretazioni influenzate dai nostri territori, radici e stili di vita. Come cartografi innamorati della proiezione di Mercatore, siamo chiamati a rivedere le nostre mappe mentali per comprendere meglio le complessità climatiche globali. Solo così potremo affrontare con consapevolezza le sfide del cambiamento climatico.

La visione scientifica, soprattutto tra gli studiosi occidentali, è un po' distorta. I nostri climi, i nostri territori, le nostre radici e i nostri stili di vita influenzano tanto la interpretazione delle osservazioni e dei dati quanto la costruzione dei modelli, diagnostici o predittivi che siano. Siamo tutti cartografi innamorati di Mercatore, la cui proiezione geometrica distorce le dimensioni delle terre emerse, soprattutto se lontane dall'equatore. L'Africa, per esempio, appare molto più piccola di quanto sia in realtà, a causa della enorme deformazione delle aree vicine ai poli. E, inconsciamente, ignoriamo la grandezza di quel continente.

