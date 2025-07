Ghost Recon tornerà nel 2026 con un nuovo capitolo

Preparati a scoprire il ritorno di Ghost Recon nel 2026, una rinascita che promette innovazione e maturità. Ubisoft sta preparando un capitolo rivoluzionario, noto come “Ovr”, che abbandona le vecchie formule per offrire un’esperienza più realistica e immersiva. Con la fase alpha prevista per l’autunno 2025 e il lancio imminente, i fan possono aspettarsi un’avventura ancora più coinvolgente e autentica. La nuova era della serie sta per iniziare!

Ubisoft è pronta a rivoluzionare una delle sue serie più longeve. Il prossimo capitolo di Ghost Recon, attualmente noto con il nome in codice "Ovr", promette di abbandonare molte delle convenzioni del passato per abbracciare una nuova direzione più realistica, immersiva e matura. Secondo un report di Insider Gaming, il gioco entrerà in fase alpha interna nell'autunno del 2025, con un rilascio previsto entro la fine del 2026, salvo ritardi nello sviluppo. La caratteristica più sorprendente del nuovo Ghost Recon sarà il suo approccio "mil-sim": un simulatore militare in stile realistico, con un'impostazione simile a giochi come Ready or Not, Arma o i capitoli più recenti della saga Modern Warfare.

In questa notizia si parla di: ghost - recon - capitolo - tornerà

