Via Emilia scontro tra auto e bici | un ferito

Un incidente questa mattina sulla Via Emilia: un'auto e una bici sono venute a contatto, lasciando un ferito. L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 è ancora in corso, mentre il traffico è rallentato. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire, ma l’attenzione resta alta per garantire la sicurezza di tutti. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.

Incidente in mattinata, poco dopo le 7 quando, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto e una bici sono venute a contatto. Sul posto l'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi al ferito. L'intervento è in corso, traffico rallentato. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it

