Movida all' Umbertino Leccese chiama a raccolta esercenti e residenti Il Comitato Servono regole e controlli

La movida nel cuore dell’Umbertino leccese sta accendendo i riflettori su un problema che non può più essere ignorato: la mancanza di regole chiare e controlli efficaci. Esercenti e residenti si uniscono nel Comitato per il Decoro e la Salvaguardia, che denuncia un vuoto normativo che favorisce locali in spazi inappropriati, compromettendo qualità della vita e rispetto reciproco. È ora di trovare un equilibrio che tuteli tutti.

“Un vuoto normativo, che ha lasciato proliferare locali in spazi inadeguati, senza alcun equilibrio tra interessi economici e qualità della vita". Il Comitato per il Decoro e la Salvaguardia della Zona Umbertina non ci sta a seguire la linea dettata dal sindaco Leccese sul 'codice di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: leccese - comitato - movida - umbertino

Bari, movida all'Umbertino: sindaco Leccese annuncia una nuova ordinanza Vai su X

Altra novità: okay alla richiesta del comitato di piazza Umberto rispetto alla possibilità di installare tavolini nel giardino... Vai su Facebook

Movida all'Umbertino, Leccese chiama a raccolta esercenti e residenti. Il Comitato Servono regole e controlli; Bari, movida selvaggia all'Umbertino. In arrivo una nuova ordinanza: l'annuncio del sindaco Leccese; Movida nel quartiere Umbertino, spunta l'ipotesi delocalizzazione.

Movida all'Umbertino, in arrivo la nuova ordinanza. I gestori: l'autoregolamentazione non basta - per fare quadrato attorno alle loro esigenze e a quelle dei resident ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Movida, pronta la nuova ordinanza, ora deve passare dal Prefetto. sanzioni per chi non rispetta le regole: cosa cambia - Il codice di autoregolamentazione proposto dagli esercenti nei mesi scorsi, e sottoscritto dall’amministrazione, avrà natura provvedimentale. Scrive quotidianodipuglia.it