Ogni ora muoiono 1000 persone per solitudine | l’allarme dell’OMS

Ogni ora, nel silenzio di milioni di case, si consuma una vita a causa della solitudine, un dramma sottovalutato ma ormai allarmante. L’OMS denuncia un impatto devastante, con oltre 870.000 decessi all’anno e chiama all’azione: interventi urgenti e supporto psicosociale sono più che mai necessari per invertire questa triste tendenza. Il tempo di agire è adesso.

Un nuovo rapporto OMS rivela un dramma silenzioso. 870.000 decessi annui legati alla solitudine. Chiesti interventi urgenti e supporto psicosociale Un dato agghiacciante emerge da un nuovo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ogni ora, circa 100 persone in tutto il mondo perdono la vita a causa delle conseguenze dirette o indirette della solitudine. Si stima che questo si traduca in oltre 870.000 decessi all’anno. – Cityrumors.it Un numero che urla la necessità di un’azione immediata e coordinata. L’agenzia delle Nazioni Unite chiede con forza una maggiore consapevolezza sull’importanza di infrastrutture sociali adeguate e di un supporto psicosociale capillare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ogni ora muoiono 1000 persone per solitudine: l’allarme dell’OMS

In questa notizia si parla di: solitudine - ogni - persone - muoiono

La paura é ciò che frena. Ciò che ci ferma ogni volta che vogliamo fare un passo avanti. Non fatevi fermare dalla paura della paura. Cosa potrebbe succederci? Potremo sentirci meno sole di quello che già siamo? E se quella solitudine fosse una forza? Uno s Vai su Facebook

Una persona su 6 nel mondo soffre di solitudine con circa 100 decessi ogni ora. Significativo impatto su salute e benessere. Il Report Oms; Ogni ora muoiono 100 persone per cause legate alla solitudine, riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per la Salute.; Le persone senza dimora non muoiono di freddo ma di marginalità e solitudine.

In Giappone ogni anno 68mila anziani muoiono in solitudine - Sfiorano quota 70mila ogni anno in Giappone le morti in solitudine di persone anziane, a fronte del progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo ansa.it

Presa diretta. L’era della solitudine - AgoraVox Italia - Con lo speciale "L’era della solitudine", "PresaDiretta" si sofferma sul Giappone, dove migliaia di persone muoiono in isolamento, un fenomeno noto come Kodokushi. Si legge su agoravox.it