Inter questa volta la figuraccia è mondiale | il Fluminense vola ai quarti

Un confronto da dimenticare per l'Inter, che si infila in una figuraccia mondiale: il Fluminense vola ai quarti. Un avvio da incubo e un gioco insipido hanno reso questa partita un vero e proprio film dell’orrore, culminato con un finale emozionante ma tardivo. Tra un gol sfiorato, un palo e un miracolo del 44enne Fabio, i nerazzurri hanno tentato di rimediare, ma il sogno si sbriciola. La débâcle internazionale lascia l’amaro in bocca, e ora bisogna riflettere.

Un avvio da film dell'orrore e un'ora abbondante di nulla. Non basta un discreto finale dove tra un gol divorato, un palo e un miracolo del 44enne Fabio la Beneamata aveva pure provato a riprendere il vantaggio del Fluminense, maturato al minuto tre dopo una catena di errori difensivi da

