Inps via agli appuntamenti da remoto | Videochiamate contro l’afa e le code

L’INPS lancia la rivoluzione digitale con appuntamenti da remoto tramite videochiamate, riducendo code e attese. La sperimentazione, avviata negli uffici di piazza della Vittoria, Sestri Ponente e Sestri Levante, mira a semplificare i servizi e tutelare soprattutto gli anziani, evitándogli disagi e lunghe attese. Un passo avanti verso un’amministrazione più moderna, efficiente e vicina ai cittadini. E il futuro dei servizi pubblici si fa sempre più smart.

Parte la sperimentazione del nuovo servizio negli uffici di piazza della Vittoria, Sestri Ponente e Sestri Levante. La misura studiata anche per evitare agli anziani i disagi. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Inps, via agli appuntamenti da remoto: “Videochiamate contro l’afa e le code”

In questa notizia si parla di: agli - inps - appuntamenti - remoto

Nuovi Codici ATECO 2025, Inps: come avviene l’assegnazione codice agli iscritti. Le FAQ utili - A partire dal 1° aprile 2025, l'INPS introdurrà i nuovi codici ATECO 2025, aggiornando la precedente classificazione del 2007.

Inps, via agli appuntamenti da remoto: “Videochiamate contro l’afa e le code”; Sportello INPS in videochiamata dal 1° luglio; Tamponamento fra auto e carro attrezzi sull’autostrada A10, due feriti.

Inps, via agli appuntamenti da remoto: “Videochiamate contro l’afa e le code” - Parte la sperimentazione del nuovo servizio negli uffici di piazza della Vittoria, Sestri Ponente e Sestri Levante. Riporta ilsecoloxix.it

Prenotare appuntamenti con l’inps in videochiamata: guida completa alle sedi e modalità 2025 - L’Inps introduce appuntamenti via videochiamata per facilitare l’accesso ai servizi, con prenotazioni tramite MyInps, Inps Mobile o contact center e supporto dedicato anche per utenti meno esperti. Secondo gaeta.it