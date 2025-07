Dopo averlo idolatrato da tecnoguru i progressisti mollano Bezos perché è ricco

Eppure, in nessuna di queste occasioni, la magia e l'incanto di Venezia si sono lasciate ingabbiare da mere celebrazioni mondane. La città , con il suo fascino senza tempo, rimane un palcoscenico unico per storie d'amore che superano il mero status e la ricchezza. Un luogo dove le emozioni autentiche trovano il loro spazio, regalando ricordi indimenticabili e un senso di eternità che nessun lusso potrà mai eguagliare.

George Clooney  si è sposato a Venezia nel 2014 davanti a 200 invitati, nell’Anam hotel a sette stelle di Palazzo Papadopoli, con puntate aggiuntive al Cipriani. Qualche anno prima, nel 2009, Salma Hayek  e François-Henri Pinault  hanno festeggiato per tre giorni a Punta della dogana e alla Fenice. E sono solo alcuni dei più famosi tra gli innumerevoli vip e vippetti che hanno scelto di convolare a nozze a Venezia. Eppure in nessuna di queste occasioni si sono udite le sguaiate polemiche che hanno accompagnato lo sposalizio da nababbo di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Manifestazioni, dichiarazioni indignate di questo e di quello, Tommaso Cacciari  – nipote d’arte che, se non fosse parente di Massimo, ignoreremmo tutti volentieri – che si sbraccia per far spostare la cerimonia e per rendere la vita difficile ai wedding planner. 🔗 Leggi su Panorama.it