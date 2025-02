Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “VIAGGIO NOTTURNO. JANA”

Dal 28 febbraio, in libreria e fumetteria, arriva il capitolo conclusivo di, la quadrilogia firmata da Vanna Vinci. Dopo il successo delle sue graphic novel dedicate a celebri personaggi femminili, con questa storia in quattro parti l’autrice è tornata ai temi e alle atmosfere delle sue prime opere degli anni ’90, raccontando una nuova figura di vampiro.Insi trova di fronte a una presa di coscienza definitiva: la sua vita e il suo rapporto con Lupo sono ormai segnati dall’influenza del potere del sangue. Mentre due vecchi amici di Vera la mettono in guardia sulle possibili conseguenze,ne avverte sempre più l’angoscioso effetto. Dopo notti insonni, tormentata da incubi e visioni opprimenti, prenderà un’iniziativa inattesa e compirà una scelta drammatica, ma necessaria per il proprio destino.